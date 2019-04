Starke Leistungen von SchülerInnen der Musikschule Bludenz

Bludenz. Beim Landeswettbewerb „Prima la Musica“, der vom 6. bis 10. März 2019 in Feldkirch ausgetragen wurde, konnten sich fünf Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet platzieren.

Alljährlich treten in der zweiten Märzwoche Vorarlberger Nachwuchsmusikerinnen und -musiker in Feldkirch zum Wettbewerb an, der in verschiedenen Altersklassen und Instrumentenkategorien ausgetragen wird. Vorzutragen ist ein Programm mit unterschiedlicher Länge (je nach Altersklasse). Das Niveau ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und besonders die Leistungen in den Kategorien A und B der jüngsten Teilnehmer haben stark angezogen, was sich aber natürlich auch wiederum auf die höheren Altersklassen auswirkt. Beurteilt wird von einer mehrköpfigen Fachjury, wobei es nicht nur um das möglichst fehlerfreie Spiel geht, sondern auch der musikalische Ausdruck und die Persönlichkeit des Spielers bzw. der Spielerin als wichtige Anteile in die Gesamtbewertung einfließen.