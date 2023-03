Starke Leistungen bei internationalem Bike-Cup

Elf RV Dornbirn Mountainbike-Nachwuchstalente starteten bei Swiss-Cup in Gränichen.

Dornbirn. Am vergangenen Wochenende fand in Gränichen (Schweiz), das erste von sieben internationalen Mountainbike-Rennen des CIC On Swiss Bike Cup 2023 statt. Mit am Start waren elf motivierte Mountainbikerinnen und -biker des RV Dornbirn. Für viele war es das erste Rennen der Saison, und das noch vor dem Start des offiziellen Trainings vom RV Dornbirn nach den Osterferien.

Anspruchsvoller Trail

Bei frühlingshaften Temperaturen galt es für die teilnehmenden Bikerinnen und Biker die sehr anspruchsvolle Strecke eines Trail-Lehrpfades in einem Kieswerk und dem angrenzenden Industriegebiet zu meistern. Bei den internationalen Rennen, bei denen in allen Kategorien knapp 100 Teilnehmer starteten, schaffte es RV-Talent Paul Freuis am Auftakttag in der Kategorie U15 auf den hervorragenden 18. Rang, Team-Kollege Jonathan Geiger nach einer spektakulären Aufholjagd auf Platz 30.

Beim größten Starterfeld mit 105 Bikern brillierte Valentin Geiger im ersten Rennen seiner zweiten Saison in der Altersklasse U17 mit einem starken 26. Rang. Paul Kresser und Tim Schwendinger platzierten sich auf den Plätzen 45 und 68.

Am Samstag ging es dann spannend weiter. Die vom Nationalkader entsendeten Bikerinnen Nora Fischer und Lisa Feurstein fuhren lange im ersten Drittel mit. Ins Ziel kam Nora Fischer nach einem beherzten Rennen an 15. Stelle, Lisa Feurstein belegte trotz eines technischen Defektes noch den 22. Platz.

In einem hochkarätigen Starterfeld mit internationaler Beteiligung katapultierte sich Kilian Feurstein trotz Sturz am Start auf den 42. Rang. Ebenfalls auf dem 42. Platz landete Timo Fischer in der Kategorie Amateure/Masters.

Vorfreude auf Zanzenberg-Highlight