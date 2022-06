Starke Leistung der Knights-Youngsters

Am vergangenen Wochenende waren die Nachwuchscracks der Montfortstädter Knights auf dem Hockeyplatz Oberau im Einsatz.

Feldkirch . Zu den ersten Spielen am heimischen Hockeyplatz in Gisingen empfingen die U10 und U13-Cracks der Montfortstädter Knights die Alterskollegen der Wolfurt Walkers.

Dabei gab es dieses Duell bereits vor zwei Wochen in der Hockeyarena Wolfurt und die jungen Knights konnen, trotz zweier Niederlagen, mit einer guten Leistung überzeugen. Auch auf der heimischen Anlage in Feldkirch zeigten die Montfortstädter eine starke Leistung und so musste sich das U10-Team erst nach Penaltyschießen geschlagen geben. Ein offenes Duell lieferten sich auch die U13-Cracks der beiden Teams und erst in der Schlussphase konnten sich die Gäste aus Wolfurt leicht absetzen und so die Grundlagen für den späteren Erfolg setzen.