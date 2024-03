Starke Leistung blieb unbelohnt

Am Samstagabend trafen das ehemaligen und langjährigen Mitglieder der HLA-Liga Sportunion Leoben auf den HcB Lauterach. Es war ein dynamisches Spiel, bei dem Tor um Tor gespielt wurde. Nach einer herausragenden ersten Halbzeit ging es mit einem Ergebnis von 17:17 in die Pause. In der zweiten Spielhälfte setzte sich das spannende Spiel fort und bis zur 50. Minute begegneten sich die beiden Mannschaften auf Augenhöhe. Die Gäste nutzten jedoch ihre Chance, sich mit zwei Spielern mehr auf dem Feld auf ein 30:33 abzusetzen. Anschließend schafften es die Spieler des HcBs nicht mehr, sich zurück ins Spiel zu kämpfen. Am Ende gewann die Sportunion Leoben mit 34:39.