Starke Frauen in der Alpenstadt

Bludenz. Die Bundesvorsitzende von „Frau in der Wirtschaft“ und WKÖ-Vizepräsidentin, Martha Schulz, war zu Gast in Bludenz.

Bei strahlendem Frühlingswetter begrüßten Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch und Kulturstadtrat Cenk Dogan eine Abordnung von „Frau in der Wirtschaft (FiW)“ in Bludenz und führten die hochrangige Delegation aus zahlreichen Unternehmerinnen durch die schöne Alpenstadt.

Österreich zählt knapp 140.000 Unternehmerinnen, die Erwerbsquote der Frauen liegt bei etwa 74%. Bereits 45% aller Unternehmen in Österreich werden von Frauen geführt.

"Es ist inspirierend, die beeindruckenden Leistungen und die Vielfalt der Unternehmerinnen zu sehen, die unsere Stadt bereichern“, betont Vizebürgermeisterin Andrea Mallitsch die Bedeutung von Frauen in der Wirtschaft, „zudem freue ich mich sehr darüber, dass Jennifer Bitsche zur Bezirkssprecherin der Frauen in der Wirtschaft in der Region Bludenz ernannt wurde.“