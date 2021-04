Starke Frauen im Spielboden

Das Spielboden-Kino zeigt am Samstag zwei spannende Dokumentarfilme.

Dornbirn. „Fragen Sie Dr. Ruth“, heißt es am Samstag, 10. April im Spielboden-Kino in Dornbirn. Ihr Spitzname „Grandma Freud“, ihr deutscher Akzent und ihre nur 1,45 Meter Körpergröße machten Dr. Ruth Westheimer zu einem Phänomen der US- amerikanischen Pop-Kultur. Bekannt wurde sie in den 1980er Jahren als Dr. Ruth mit ihrer Show „Sexually Speaking“ im US-Radio und -Fernsehen. Mit ihren direkten, zur damaligen Zeit (nicht nur) in den USA höchst provozierenden Ratschlägen rund um das Thema Sex wurde die quirlige Frau über die Landesgrenzen hinaus bekannt. Im Herbst 2019 wurde Ruth Westheimer in New York mit dem Bundesverdienstkreuz für ihr Lebenswerk ausgezeichnet. Nun zeigt das Spielboden-Kino das fesselnde und humorvolle Porträt der unglaublichen Lebensgeschichte der bekannten Sex-Therapeutin.