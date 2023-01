Starke Deutsche und Letten beim Rodel-Junioren-Weltcup in Bludenz

Bludenz (VRV). Eine Woche nach der Junioren-Weltmeisterschaft der Kunstbahnrodler gab es mit dem 5. und 6. Lauf zum Junioren-Weltcup das nächste Highlight im Bludenzer Eiskanal.

92 Teilnehmer aus 13 Nationen waren am Start und lieferten sich trotz Schneegestöbers besten Bahnverhältnissen spannende Rennen. Dominiert wurden beide Bewerbe in allen Kategorien von den Athleten aus Deutschland und Lettland. Für Österreich gab es im 5. Bewerb mit Barbara Allmaier bei den Damen Einsitzern eine Silbermedaille, in der Gesamtwertung nach 6 Rennen landete sie auf Rang 4. Bei den Herren Einsitzern rodelte Noah Kallan im 5. Bewerb auf Rang 2, in der Gesamtwertung sicherte er sich Rang 3.