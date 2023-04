Starke Admira unterlag in Altach

Zum Abschluss des Grunddurchgangs in der VN.at-Eliteliga setzte es für die Admira Dornbirn eine knappe Niederlage.

Die Gäste aus der Messestadt starteten gleich von Beginn motiviert ins Spiel und hatten auch die ein oder andere gute Aktion vor dem Altacher Strafraum. Die Juniors der Rheindörfler vor allem durch schnelle Gegenstöße und lange Bälle gefährlich. So auch in der 16. Minute: bei einem langen Ball aus dem Mittelfeld spielte die Admira-Abwehr auf Abseits, doch die Fahne blieb unten und so umkurvte der Altacher Maksimovic Admira-Keeper Lucas Bundschuh und schob schlussendlich zum 1:0 für die Hausherren ins leere Dornbirner Tor. Die Klocker-Elf blieb aber weiterhin bemüht, doch im Abschluss blieben die Dornbirner dann zu harmlos und so ging es mit dem 0:1-Rückstand in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Hälfte die Admira mit mehr Spielanteilen und immer wieder gefährlichen Vorstößen. Im Strafraum beim Abschluss fehlte dann allerdings die Präzesion und so kam der entscheidende Ball selten an. Und wenn dann doch mal ein Admira-Spieler vor dem Altach Tor auftauchte, vereitelte der Juniors-Keeper einen Dornbirn-Treffer. Altach in dieser Phase selten über schnelle Gegenstöße gefährlich, doch in der 71. Minute sorgte Yabantas mit seinem Treffer zum 2:0 für die Hausherren für eine Vorentscheidung. Die Admira weiter mit gutem Aufbauspiel, doch im Abschluss zu harmlos und so setzte es zum Grunddurchgangabschluss eine 0:2-Niederlage für die Admira. MIMA