Star Wars lässt grüßen!

Beim Oberdorfer Funken gab es heuer ganz besondere „Funkenhexen“.

Dornbirn. Keine klassischen Funkenhexen, sondern Figuren aus dem Star Wars Imperium thronten heuer auf den Funken in der Sandkurve. Beim Kinderfunken war es eine an Yoda inspirierte Figur und auf dem großen Funken schwang eine Art Kylo Ren sein Leuchtschwert. „Wir haben jedes Jahr ein anderes Motto. Heuer haben wir uns für Star Wars entschieden und bewusst keine Frauengestalt am Funken verbrennt“, erzählt Hexenbauer Patrick. Seit drei Jahren ist er für den „Funkenschmuck“ bei der Funkenzunft Oberdorf verantwortlich. Seit Weihnachten hat er an den Star Wars Figuren gearbeitet. Wie in den vergangenen Jahren wurde die Hexe für den Kinderfunken – bzw. Yoda – von den Kindern des Kindergartens Oberdorf angemalt.