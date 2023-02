Star-Koch Rosin: "Das ist reinster Masochismus"

Sterne-Koch Frank Rosin isst den schärfsten Burger der Welt und bereut es im gleichen Moment.

Dieser Burger hat es in sich: Auf ihrem "Roadtrip Amerika" quer durch die USA lassen die drei Spitzenköche Alexander Kumptner, Ali Güngörmüş und Frank Rosin keine kulinarische Besonderheit aus - auch nicht den wohl schärfsten Burger der Welt. Die Folgen: Schweiß, Schmerz und Blasen auf der Zunge.

Frank Rosin ©Kabel Eins

Frank Rosin flucht: "Das ist der reinste Masochismus"

"Das hat überhaupt nichts mit Essen zu tun. Das ist der reinste Masochismus, wenn man so etwas frisst", flucht der prämierte Sterne-Koch Frank Rosin. (VOL.AT)

self all Open preferences.

„Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“ ist eine Koproduktion mit dem österreichischen TV-Sender PULS 4. Das Format basiert auf der Idee des britischen Originals „Gordon, Gino and Fred: Road Trip“ und wird produziert von Tower Productions.

self all Open preferences.

„Roadtrip Amerika – Drei Spitzenköche auf vier Rädern“: donnerstags um 20:15 Uhr bei Kabel Eins und auf Joyn.

Roadtrip Amerika auf Kabel Eins. ©Kabel Eins

Zur Person: Wer ist Frank Rosin?

Frank Rosin ist ein bekannter deutscher Koch, der durch zahlreiche Auftritte in verschiedenen Kochsendungen und TV-Formaten bekannt geworden ist. Geboren wurde er am 27. Juli 1966 in Dorsten, Deutschland.

Roadtrip Amerika mit Alexander Kumptner; Ali Güngörmüş und Frank Rosin.

©Michael de Boer / Kabel Eins

Rosin absolvierte seine Kochausbildung in einer renommierten Hotel- und Restaurantfachschule in Dortmund und sammelte danach Erfahrungen in verschiedenen Spitzenrestaurants in Deutschland, Frankreich und den USA. Seit 2005 betreibt er sein eigenes Restaurant, das "Rosin" in Dorsten, welches mit zwei Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde.

self all Open preferences.

Frank Rosin ist bekannt für seine kreative und moderne Küche, die er gerne mit regionalen Produkten und Zutaten zubereitet. Er ist außerdem als Autor tätig und hat mehrere erfolgreiche Kochbücher veröffentlicht.