Staplerkurs erfolgreich abgeschlossen

Aus- und Weiterbildung spielen bei den Dornbirner Jugendwerkstätten eine wichtige Rolle.

Dornbirn. „Sitzt, passt und hat Luft“, könnten 13 Kursteilnehmer- und teilnehmerinnen sagen, denen kürzlich der Stapelführerschein feierlich überreicht wurde. Denn Bildung hat einen zentralen Stellenwert im Pflichtschulabschlusskurs Leuchtturm und den Dornbirner Jugendwerkstätten. Hiererhalten junge Menschen eine Chance für eine weiterführende Ausbildung. Deshalb wird seit 15 Jahren, schon fast traditionell, der Staplerkurs angeboten. Nachdem jedes Lager Ordnung braucht, haben es Staplerfahrer*innen leichter, einen Arbeitsplatz zu finden. Gabelstapler stellen besondere Anforderungen an den Fahrer, daher dürfen sie ausschließlich von geeigneten und ausgebildeten Mitarbeitern bedient werden. Mit dem „Staplerschein“ will man gewährleisten, dass jeder Fahrer die spezifischen Funktionen und Besonderheiten des Staplers kennt und beherrscht. Nur so können die damit verbundenen Gefährdungen für sich und andere richtig eingeschätzt und vermieden werden. Über die Lernfreude und den Einsatz der Jugendlichen zeigte sich Kursleiter Wolfang Kostyak begeistert. Aber auch Geschäftsführer Elmar Luger will „Hunger nach mehr“ erwecken. „Lernerfolge zu ermöglichen ist ein großes Ziel im Betreuungskonzept“. Oft haben Jugendliche negative Erfahrungen gemacht. In den Jugendwerkstätten lernen sie Schritt für Schritt wieder die Motivation für das lebenslange Lernen. Dazu kann auch eine erfolgreiche Prüfung für den Staplerführerschein beitragen.