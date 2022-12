Standort für Ausweichschule fixiert

Ausweichschule der Volksschule Rotkreuz wird „Am Schlatt“ angesiedelt.

Der Kindergarten Rotkreuz kann bereits im Herbst in die neuen Räumlichkeiten den Campus einziehen. Würtinger rechnet mit dem Übersiedeln der Schule ebenfalls zu diesem Zeitpunkt. „Uns ist es wichtig, dass wir alle zusammenbleiben. Das bedeutet, dass alle Klassen und alle Lehrer gemeinsam an den Schlatt kommen“, so Würtinger. Große Erleichterung zeigte sich bei Familie Hollenstein, die zum Informationsabend gekommen ist. „Unsere kleine Tochter kommt im Herbst in den Kindergarten, die Größere in die Schule. Das trifft sich super, dann sind beide in der Nähe“, freute sich Julia Hollenstein über diese Information. Sie ist auch beruhigt, dass alle Schüler gemeinsam an einen Standort kommen. „Ich habe immer wieder von anderen Eltern gehört, dass die Kinder an verschiedene Standorte aufgeteilt werden.“ Die Ungewissheit vieler, wohin die Schule während der Umbauarbeiten kommt, wurde genommen und mit Informationen aufgeklärt.