Standing Ovations mit drei Zugaben für Laura Bilgeri

Die Jazz-Sängerin und Schauspielerin präsentierte im ausverkauften Löwen Saal in Hohenems ihre erste CD.

„Ich bin schon sehr lange ein Jazz-Fan. Das das Album nun Wirklichkeit geworden ist, ist einfach ein großer Traum der in Erfüllung gegangen ist. Es ist eine große Ehre für mich und ich bin richtig megastolz drauf. Ein großer Dank gilt allen Beteiligten die zum Gelingen meiner ersten CD beigetragen haben“, sagt Sängerin Laura Bilgeri nach ihrer mehr als gelungenen Premiere vor ausverkauften Haus in ihrem ersten Livekonzert. Der Löwensaal in Hohenems bot die perfekte Location und das Team von Kultur in Hohenems mit Dieter Heidegger an der Spitze lieferte eine professionelle Abwicklung der Veranstaltung.

Einen reißenden Absatz gab es nach dem einstündigen Livekonzert von Laura Bilgeri und Pianist Christof Waibel im Verkauf der neuen CD. Auch die Eltern Beatrix und Reinhold Bilgeri ließen es sich nicht nehmen eine neue Musik CD käuflich zu erwerben. Trotz seinem Geburtstag war auch Hohenems Bürgermeister Dieter Egger beim Konzert anwesend. Das einstündige Konzert von Laura Bilgeri brachte Standing Ovations mit drei Zugaben und viel, viel Applaus. Auf der CD von Laura Bilgeri und Christof Waibel sind Lieder wie He´s A Tramp, Nowadays, Tea For Two, Band Bang, Sunny, The Nearness Of You, Funny Honey, How About You und What The World Needs Now zum Anhören.