Standing Ovations für Martin Hagen

Bei der Jahreshauptversammlung der OJAD wurde der Geschäftsleitungswechsel offiziell vollzogen.

Dornbirn. Zu einer besonderen Jahreshauptversammlung hatte heuer der Verein Offene Jugendarbeit Dornbirn geladen – stand sie doch ganz im Zeichen der offiziellen Übergabe der Geschäftsleitung an Stefan Rainer. Den Anfang machte jedoch ein Rückblick auf die zahlreichen Aktivitäten und Projekte der Offenen Jugendarbeit. „Wir konnten nach Corona endlich wieder voll durchstarten und einige Innovationen umsetzen. Job Ahoi-Jugendliche brachten die ersten Folgen ihres unzensurierten Trojad-Podcasts heraus und beim Jugendprojektwettbewerb konnten wir mit den Arena Parksessions den zweiten Platz feiern – um nur zwei Highlights zu nennen“, so Noch-Geschäftsführer Martin Hagen und verwies auf das frisch gedruckte 90-seitige OJAD-Magazin.

Der Rest des Abends stand ganz im Zeichen des Geschäftsleitungswechsels: Nach über 30 Jahren übergab Martin Hagen, der den Verein Offene Jugendarbeit erfolgreich aufgebaut und geleitet hat die Geschäftsführung offiziell an seinen Nachfolger Stefan Rainer. „Wir freuen uns sehr mit Stefan Rainer einen tollen Nachfolger gefunden zu haben, der nun die Geschicke der OJAD leitet und gemeinsam mit dem Team die Zukunft der OJAD gestalten wird“, so Martin Hagen auch im Namen des bei der Jahreshauptversammlung verhinderten Co-Geschäftsführers Kurt Nachbaur.

„Für mich sind es zwar große Fußstapfen in dich treten werde, warum ich mir diese Aufgabe aber dennoch zutraue, sind die Grundsätze, nach denen sich die OJAD stets gerichtet hat. Dabei stehen immer, ausnahmslos die Jugendlichen im Mittelpunkt“, meinte Neo-Geschäftsführer Stefan Rainer in seiner Antrittsrede. Die Frage: Was nützt dem Jugendlichen, sei stets auschlaggebend in der Angebotsentwicklung und in der täglichen Arbeit der OJAD. „Dieser Grundsatz hat mich beeindruckt und mich motiviert, die Leitung zu übernehmen. Damit bin ich sehr zuversichtlich die OJAD gemeinsam mit Unterstützung des großartigen Vorstands sowie des zum Teil langjährigen Teams leiten zu können“, so Stefan Rainer weiter.