Stand-Up-Comedy im Rollstuhl

„Inklusion ist, wenn ein Rollstuhl in der Gesellschaft dieselbe Akzeptanz erreicht hat wie ein Selfie-Stick“

Hohenems Was haben ein Türke, ein Basketballprofi und ein Model gemeinsam? Sie alle sind Tan Çağlar und dieser rollte vergangenen Freitag im Löwensaal in Hohenems. „Ich habe ihn auf YouTube gesehen und mir war gleich klar, so jemand muss unbedingt nach Hohenems kommen“, erklärt Dieter Heidegger von „Kultur im Löwen“.