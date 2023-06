Stammtorhüter beendet seine Laufbahn

Beim letzten Heimspiel war es soweit - Rainhard „Raini“ Kohler stand zum letzten Mal zwischen den Pfosten. Der Torwart, der seit 7 Jahren beim HcB-Lauterach spielt, wird in der Saison 2023/24 nicht mehr auflaufen.

„Dass diese Saison die letzte Aktive sein wird, war eigentlich schon Anfang Saison klar”, erklärt Kohler, der sich jetzt über mehr Zeit mit der Familie freut. „Das ist mir wichtig und der richtige Zeitpunkt“, betonte der Torwart. „Das waren dann schon schöne Jahre hier in Lauterach“, so Kohler weiter. „Aber nun ist der Zeitpunkt gekommen, ich werde versuchen dem Verein weiter, in welcher Form auch immer, erhalten zu bleiben, hier bin ich mit der Vereinsführung im Austausch.“