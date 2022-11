Staldenstraße bald wieder offen

Die Baustelle im Stalden steht in den Endzügen und wird voraussichtlich in zwei Wochen beendet sein.

„Im Zuge der Bauarbeiten wurden die Gehwege neugestaltet und entlang der Straße durchgezogen, sodass ein Spazieren durchgängig auf dem Gehsteig möglich ist“, so Blaser. Viele schattenspendende Bäume säumen die neu gestaltete Straße. Die neuen Bäume werden in Bauminseln angebracht, die wiederum zur Verkehrsberuhigung eingesetzt werden. Dies wird in Form von „Baumtoren“ geschehen. Auch an die Radfahrer wurde gedacht: Für sie wurde ein Radweg gestaltet.