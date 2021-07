Stala startete im Saumarkt durch

Andreas Paragioudaki präsentierte mit „Stala“ im Theater am Saumarkt neues Quartett

Ebenso kreativ ist Martin Grabher am Schlagzeug und an den Percussions unterwegs. Mal werden kunstvolle Klänge an den Becken erzeugt, mal rhythmische Kontrapunkte gesetzt. Mit Eigenkompositionen wie „Invocation of the spirits“ bringt er sich virtuos ein. Ein weiteres Highlight des Abend war „After the rain“, in dem es den Musikern gelang, mit ihren Instrumenten sowohl den Regen als auch den Wind eindrucksvoll einzufangen.