Stärkung kommunaler Strukturen

Hans Kohler engagiert sich seit Jahren für die Republik Moldau

Der ehemaliger Rankweiler Bürgermeister Hans Kohler versucht seit Jahren, die Lage in der Republik Moldau zu verbessern. Sein Ansatz ist dabei jener die Strukturen auf Gemeindeebene und die Zivilgesellschaft zu stärken. Ehrenamtliche und freiwillige Arbeit sind in Moldau kaum vorhanden. Begonnen hat Kohler auf Ebene der Feuerwehr. Bereits seit dem Jahr 2013 sammelt er ausrangierte Feuerwehrfahrzeuge in Vorarlberg und überstellt diese nach Moldau. Insgesamt 36 Autos haben so ebenso dankbare Abnehmer bekommen, wie zahlreiche andere Ausrüstungsgegenstände. Im selben Zuge wurde mit dem Aufbau eines Systems von freiwilligen Feuerwehren begonnen, in Moldau kannte man bisher nur staatliche, schlecht ausgerüstete Berufsfeuerwehren. So sind mittlerweile neun Feuerwehren gegründet und ausgestattet worden, mit engagiert dabei mehr als 100 Menschen aus dem ganzen Ländle. Darüber hinaus veranstaltet Kohler Gemeindeentwicklungsseminare zum Thema Freiwilligenarbeit, die bei zahlreichen Bürgermeistern auf großes Interesse stoßen.