Städtische Unterstützung in schweren Zeiten

Einkommensschwächere Haushalte erhalten Sonderzahlung der Stadt Bludenz

„Mit diesem Schritt wollen wir gerade in diesen nicht einfachen Zeiten jenen helfen, die einen finanziellen Bonus sicher gut gebrauchen können“, erklärt Bürgermeister Simon Tschann. Der Vorschlag einer solchen Unterstützung wurde von allen vier im Stadtparlament vertretenen Parteien sehr positiv aufgenommen. Eine parteienübergreifende Arbeitsgruppe hat diese Sozialaktion dann auch gemeinsam vorbereitet. „So etwas kann nur gemeinsam getragen werden. Ich bin froh, dass wir das in Bludenz gemeinschaftlich für unsere schwächeren Mitbürger auf die Beine stellen können“, zeigt sich Sozialstadträtin Andrea Mallitsch über den breiten politischen Konsens erfreut.

Mit der „Corona-Sonderzahlung“ will die Stadt Bludenz all jene Haushalte unterstützen, die heuer (2020/21) einen Heizkostenzuschuss beantragt und auch bewilligt bekommen haben. Als zusätzliche Unterstützung erhalten sie nun eine Einmalzahlung. Alle in Frage kommenden Personen erhalten in den nächsten Tagen ein diesbezügliches Schreiben der Stadt Bludenz. Die Auszahlung erfolgt ohne zusätzliche Antragstellung direkt auf das Konto der Heizkostenbezieherinnen. Ein erneutes Vorsprechen im Rathaus ist somit nicht nötig. Die einmalige Sonderförderung in Höhe von 100 Euro wird im März ausbezahlt.