Städtekooperation zwischen Bregenz und Lindau trägt Früchte

Bregenz (BRK) – Im Zuge der grenzübergreifenden Städtekooperation zwischen Bregenz und Lindau trafen sich die Verantwortlichen beider Städte am 16. März 2023 im alten Lindauer Rathaus zum Austausch.

So wurden Bürgermeister Michael Ritsch und Oberbürgermeisterin Claudia Alfons unter anderem über den Planungsstand eines länderübergreifenden Mobilitätskonzepts für den öffentlichen Verkehr informiert. Die Verknüpfung der beiden Städte im Bereich Kultur wurde ebenfalls thematisiert und gemeinsame Projekte angesprochen. Zuletzt fand auf Basis der Kooperation der Open Studio Day in beiden Städten statt. Im Bereich des Kongresstourismus arbeiten die Städte an länderübergreifenden Tagungen, welche bereits im Herbst stattfinden sollen. Um die Wirtschaftsstandorte besser zu verknüpfen, sind außerdem Unternehmerfrühstücke für die Geschäftstreibenden beider Städte in Planung.