Stadtvertretungssitzung am 15. Dezember: Für die Öffentlichkeit begrenzte Sitzplatzanzahl

Am Dienstag, 15. Dezember, findet die 1. Sitzung der Stadtvertretung im Montforthaus statt. Von 18 bis 18.30 Uhr wird eine öffentliche Fragestunde durchgeführt.

Für die Stadtvertretungssitzung kann aufgrund der geltenden Covid 19-Bestimmungen nur eine sehr begrenzte Anzahl an Sitzplätzen für Besucherinnen und Besucher angeboten werden. Diese Plätze müssen zudem fest zugewiesen werden, um im Anlassfall ein lückenloses Contact-Tracing zu gewährleisten. Um an der Sitzung vor Ort teilnehmen zu können, ist unbedingt eine vorherige Anmeldung im Sekretariat des Bürgermeisters bei Frau Claudia Schatzmann erforderlich. Telefonisch unter 05522/304-1110 oder via E-Mail an claudia.schatzmann@feldkirch.at. Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet, die Platzkarten können am Dienstag, 15. Dezember, ab 17:30 Uhr im Eingangsbereich des Montforthauses abgeholt werden. Ohne Platzkarte ist der Zutritt zur Sitzung nicht möglich.