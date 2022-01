Stadttunnel Feldkirch: Arbeiten gehen weiter

Erste Schritte für den Stadttunnel in der Felsenau: Lärmschutzwände sollen Anwohner entlasten.

Das 46 Meter lange Bauwerk wird die benachbarte Bevölkerung in der Folge vom Baulärm abschirmen. Denn im Frühjahr 2022 beginnt auf dem Gelände des Landesbauhofs Frastanz-Felsenau auch die Baustelleneinrichtung für den Bau des Haupttunnels. „Dazu werden zunächst notwendige Abbrucharbeiten durchgeführt“, erklärt Braza die Vorbereitungsarbeiten. „Darüber hinaus werden wir eine doppelstöckige Containeranlage aufstellen, in der später das Baubüro untergebracht ist.“ Von dort aus werden dann die Arbeiten am Stadttunnel Feldkirch geleitet und überwacht, die im Jahr 2023 anlaufen sollen.

Bahn spart tausende LKW-Fahrten

In der Felsenau werden schon seit November 2019 vorbereitende Maßnahmen für den Stadttunnel Feldkirch umgesetzt. So wurde in die Bahnstrecke am Illufer eine Weiche für den umweltfreundlichen Transport des anfallenden Tunnelausbruchs auf der Schiene eingebaut – tausende LKW-Fahrten lassen sich dadurch vermeiden. Im vergangenen Herbst wurde in der Parzelle Fellengatter eine 470 Meter lange Lärmschutzwand an der Vorarlberger Straße (L190) fertiggestellt. Danach begannen die Bauarbeiten an der neuen Radwegeverbindung zwischen Feldkirch und Frastanz mit Radwegbrücke.