Stadtpolizei setzt im Sommer vermehrt auf Fahrradstreifen

Bludenz. Vermehrt mit dem Fahrrad ist seit wenigen Tagen auch die Stadtpolizei Bludenz unterwegs. „Das Echo ist durchwegs positiv.

Die E-Bikes werden vom Rathaus gestellt. Vorwiegend im innerstädtischen Bereich sind die Polizistinnen und Polizisten mit dem Rad unterwegs. Die Überwachungen der Fußgängerzone, der Begegnungszonen und der Parkanlagen sind so optimal möglich. „Gerade in den Parkanlagen oder auch bei Spielplätzen erhöhen wir damit unsere Präsenz. Wir wollen dadurch aufmerksam machen. Sehen und Gesehen-werden ist da angesagt“, hofft der Kommandant der Bludenzer Stadtpolizei, Mario Leiter, auf weitere erkennbare Effekte.

Aber auch in die „normale“ Arbeit der Stadtpolizei ist die Fahrradstreife eingebunden. Dazu zählen die Überwachung des ruhenden Verkehrs, das widerrechtliche Parken auf Behindertenparkplätzen oder auch auf Gehsteigen. Gerade jetzt in den Sommermonaten liegt ein Schwerpunkt bei der Ausstattung der Fahrräder. Leider ist aber auch Bludenz nicht vor dem neuen Themenkomplex der E-Scooter verschont geblieben. Bewährt habe sich auch die Durchführung der Fahrradprüfungen für Kinder mit Hilfe der Fahrradpatrouille. „Es kommt einfach gut an, wenn die Polizisten mit dem Rad kommen und dann so den Kindern zeigen können, wie sie sich richtig im Straßenverkehr verhalten müssen“, berichtet Kommandant Leiter.