Stadtpolizei Dornbirn sucht Polizisten

Bei der Dornbirner Stadtpolizei stehen in den kommenden Jahren einige Pensionierungen an. Um die Nachfolge möglichst reibungslos gewährleisten zu können, sucht die Stadt Dornbirn Kandidatinnen und Kandidaten, die sich für diesen Beruf interessieren und sich in den kommenden zwei Jahren zu Polizisten ausbilden lassen möchten.

Während der Ausbildung sind die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits bei der Stadt angestellt; die Kosten der Ausbildung übernimmt die Stadt. Sollten Sie Interesse an diesem interessanten Beruf mit einem breiten Tätigkeitsfeld haben, wenden Sie sich bitte an den Kommandanten der Stadtpolizei Dornbirn. Bewerbungen können an die Personalabteilung der Stadt gerichtet werden.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizei haben nicht nur ein äußerst interessantes Tätigkeitsfeld, sie erhalten auch eine gut fundierte, zweijährige Ausbildung im Bildungszentrum der Bundespolizei in Gisingen. Während der Ausbildung haben sie auch mehrfach die Möglichkeit, die Polizeiarbeit ganz konkret auf der Dienststelle kennen zu lernen. Die städtische Sicherheitswache leistet einen wertvollen Beitrag für ein lebenswertes und sicheres Dornbirn. Gut ausgebildete und motivierte Polizistinnen und Polizisten mit einem jungen, engagierten Führungsteam verfügen über ein breites Expertenwissen in Sicherheitsfragen. Die Stadtpolizei ist ebenso eine wichtige und rund um die Uhr besetzte Anlauf- und Servicestelle für die Bürgerinnen und Bürger auch außerhalb der Öffnungszeiten des Rathauses. In Notlagen und Notfällen ist die Polizeizentrale der Stadtpolizei eine wichtige Drehscheibe für Informationen – diese Funktion ist auch für die derzeitige Neuausrichtung des Katastrophenmanagements der Stadt Dornbirn von großer Bedeutung.

Vorteile auf einen Blick:



Abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld im Innen- und Außendienst

2-jährige Ausbildung im Bildungszentrum der Bundespolizei in Gisingen ab Juni 2021

Sie bringen mit:

Österreichische Staatsbürgerschaft

Pflichtbewusstsein und Unbescholtenheit



Abschluss einer mittleren oder höheren Schule oder abgeschlossene Berufsausbildung



Führerschein B



Bürgerfreundliche Einstellung und Einfühlungsvermögen

Wenn Sie der Beruf im Polizeidienst interessiert, freut sich die Stadtpolizei Dornbirn auf Ihre Bewerbung (Motivationsschreiben und Lebenslauf) an personal@dornbirn.at. Ende der Bewerbungsfrist ist der 31. Dezember 2020.

Für fachliche Informationen können Sie sich an den Kommandanten der Stadtpolizei, Herrn Stefan Schwarzmann (T +43 5572 306 2600 E-Mail stefan.schwarzmann@dornbirn.at wenden. Dieses Stellenangebot richtet sich an Frauen und Männer.