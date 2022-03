Stadtpolizei Bludenz ist nun elektrisch unterwegs

Bludenz. Die Stadtpolizei Bludenz hat Anfang März ihr erstes E-Dienstfahrzeug bekommen. Damit sind die Polizeibeamten, die täglich bis zu 100 Kilometer an Dienstfahrten absolvieren, nun vollelektrisch unterwegs.

„In den letzten Jahren haben wir damit begonnen, den Fuhrpark der Stadt Bludenz auf E-Fahrzeuge umzustellen. Dass jetzt auch die Stadtpolizei vollelektrisch unterwegs ist, ist ein weiterer wichtiger Schritt. In einer Stadt wie Bludenz, in der wir stark auf die Themen Klimaschutz und Nachhaltigkeit setzen, beschreiten wir damit den Weg konsequent weiter“, unterstreicht Bürgermeister Simon Tschann die Entscheidung. „Mit der Anschaffung des neuen Elektrofahrzeuges trägt nun auch die Stadtpolizei ihren Teil zur Klimaneutralität bei. Damit sind wir am Puls der Zeit. Und ich hoffe natürlich, dass andere Gemeinden dem Beispiel folgen und künftig auch auf elektrische Polizeieinsatzfahrzeuge umsatteln“, so Mario Leiter, Kommandant der Stadtpolizei Bludenz.