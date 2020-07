Stadtoberhaupt übergibt den Schlüssel an FC Dornbirn Frauen

Die feierliche Eröffnung mit der Schlüsselübergabe vom Sportplatz Rote Erde in Dornbirn der Stadt Dornbirn für den FC Mohren Dornbirn brachte viel Freude

Groß war die Freude bei der feierlichen Eröffnung im Sportplatz Rote Erde in Dornbirn. Die Stadt Dornbirn hat für ein Jahr das Spielfeld, das Klubheim und den Spielplatz sozusagen in Pacht genommen und stellt diesen Fußballplatz den Dornbirner Hobbyvereinen und dem Frauen vom FC Dornbirn ein Jahr auf Probe zur Verfügung. „Es ist ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. In Dornbirn haben wir leider derzeit noch zu wenige Fußball-Spielfelder. Die Stadt Dornbirn freut sich aber federführend an den FC Dornbirn den Sportplatz Rote Erde zu „übergeben“. Die Platzpflege übernimmt auch die Stadt Dornbirn“, sagt Dornbirn Stadtoberhaupt Andrea Kaufmann.