Stadtmusik ehrte Otmar Branner und Peter Friedle

Bludenz. (sco) Ihr 175-jähriges Bestehen gab der Stadtmusik Bludenz in diesem Jahr Anlass zu großer Freude.

Nach dem mehr als gelungenen, zweitägigen Parkfest im Sommer ließ der Verein mit dem traditionellen Cäciliakonzert jüngst sein Jubiläumsjahr ausklingen. In diesem Rahmen dankte die Stadtmusik mit dem engagierten Vorstandsteam Obfrau Doris Tagwerker, Andreas Nuderscher und Ralf Mahner ihren zahlreichen Gönnern, Freunden und dem Konzertpublikum im Stadtsaal. „175 Jahre kulturelles Schaffen sind eine Verpflichtung, die es gilt, auch in der Zukunft zu erfüllen”, betonte die Blasmusikkapelle. Mit der Treue der Bürgerinnen und Bürger zur Stadtmusik werde dies auch künftig gelingen. Die Förderung, welche der Verein erhält, wird in die Jugendarbeit investiert. Im kommenden Jahr wird die Stadtmusik ihrem „Trachtenprojekt” volle Aufmerksamkeit schenken.