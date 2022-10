Stadtmuseum feiert 25 Jahre

Das Jubiläum ist gleichzeitig der Startschuss für eine Neukonzeption des Museums.

Dornbirn. Vor 25 Jahren wurde das Stadtmuseum Dornbirn eröffnet – sein erstes Vierteljahrhundert feiert das Museum ganze vier Tage lang. Den Startschuss machte ein feierlicher Jubiläumsabend im Dornbirner Kulturhaus. Zu Beginn gab es einen Blick in die Vergangenheit – Bürgermeisterin Andrea Kaufmann ließ die wichtigsten Stationen seit der Eröffnung des Stadtmuseums Revue passieren. Sie blickte auf Ausstellungshighlights zurück, gab einen Einblick in die vielfältige Museumssammlung und gratulierte dem Museumsteam zu seiner ausgezeichneten Arbeit. „Nicht umsonst wurde das Dornbirner Stadtmuseum mehrfach ausgezeichnet – zu den Highlights gehört der Österreichische Museumspreis und erst kürzlich wurde das österreichische Museumsgütesiegel verlängert“, so die Bürgermeisterin.