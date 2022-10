Stadtmuseum Bludenz noch bis 29. Oktober geöffnet

Bludenz. Das Stadtmuseum Bludenz wurde anlässlich seines 100-jährigen Bestehens neu eröffnet.

Das frühere „Universalmuseum im Kleinen“ erstrahlt nun in neuem Licht und überzeugt mit seiner schlichten und wirkungsvollen Darstellung. Am Samstag, 29. Oktober, öffnet das Museum zum letzten Mal in diesem Jahr.