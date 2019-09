Stadtlauf mit toller Stimmung

Beim 1. Stadtlauf des Laufsportvereins Feldkirch kamen auch die Kleinen groß raus

Schon um 11 Uhr 30 startete der Schüler- und Jugendlauf. Die Altersklassen U12 und U14 liefen eine Runde à ca. 900 Meter. Die Altersklassen U16 und U18 liefen 2 Runden à ca. 900 Meter. In der Altersklasse U12 siegte bei den Jungen Jaro Heeb vom TV Eschen Mauren in 02:56,3, bei den Mädchen Emily Alves vom Raiffeisen TS Gisingen in 03:21,9. In der Altersklasse U14 gewann bei den Jungen Lukas Stegmüller vom TS Bregenz Vorkloster (02,50,9), bei den Mädchen Lena Röser vom TS Bregenz Vorkloster (03:09,5). In der Altersklasse U16 gewann Leonhard Elbs vom TS Bregenz Vorkloster in 05:50,2 sowie Sophia Plangg in 06:58,1. Platz 1 in der Altersklasse U18 sicherten sich Florian Ploder vom SC Tisis (07:42,7) sowie Jana Mündle vom TS Gisingen (07:31,6).