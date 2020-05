Stadtgeschichte mit Aussicht

Bregenz (BRK) – Ab Dienstag, dem 2. Juni 2020, ist der Martinsturm wieder geöffnet. Bis Ende Oktober lockt das Bregenzer Wahrzeichen mit einem wundervollen Rundumblick auf Berg, Stadt und See in die Oberstadt.

Der Martinsturm verdankt seine kolossale Wirkung der prachtvollen barocken Zwiebelkuppel. Zur Zeit der Stadtgründung um 1250 stand dort ein Speicher, der in den Jahren 1599 bis 1601 zur Hochwacht von Bregenz ausgebaut wurde. Über Jahrhunderte hindurch hatte der Turmwächter Alarm zu geben, wenn in der Stadt ein Brand ausbrach. Die in einen ursprünglichen Zustand zurückversetzte ehemalige Türmerwohnung bietet einen tiefen Einblick in die Baugeschichte des Turms.