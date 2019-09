Stadtentwicklung aus historischen & heutigen Blickwinkeln betrachtet

„Freitag um 5“ versprach eine ungewöhnliche Analyse und eröffnete neue Perspektiven

FELDKIRCH Im Rahmen von „Freitag um 5“ wagten Stadtbaumeister Gabor Mödlagl und Stadtarchivar Christoph Volaucnik ein gewagtes Experiment: Nicht weniger als ein Blick in die Stadtentwicklung Feldkirchs von gestern über heute bis morgen stand unter dem Motto „Stadtgeschichte Feldkirch – eine ungewöhnliche Analyse“ auf dem Programm.

Ein Aufstieg zum Dachausstieg im Palais Liechtenstein wurde mit einem imposanten Rundblick über die Stadt belohnt. Hier begann Mödlagl mit einem geologischen Exkurs und blickte in längst vergangene Zeiten, als die Bazora noch im Gletscher lag und erst die Gurtisspitze herausragte. Die Ill floss kaskadenartig hinunter ins heutige Rheintal. Ein Blick in alle Himmelsrichtungen offenbarte schnell die strategisch sehr vorteilhafte und verkehrsgünstige Lage Feldkirchs: Die Nord-Süd-Achse über die Alpen und dazu die Ost-West-Achse den Arlberg boten sich geradezu ideal zur Stadtgründung an. Gleichzeitig wurde von oben gut sichtbar, wie Feldkirch „am Reißbrett“ entworfen wurde.