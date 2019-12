Stadtderby verloren, aber der Traum vom Masters lebt

FC Mohren Dornbirn Juniors will in den Hauptbewerb vom Wolfurter Turnier einziehen

Es wäre eine faustdicke Sensation wenn die blutjunge Mannschaft von FC Mohren Dornbirn über die Qualifikation den Sprung in den Hauptbewerb vom Wolfurter Hallenmasters schaffen würde. Der Traum für die Schützlinge von Trainer Kristian Krause lebt auf alle Fälle. Zur mitternächtlicher Stunde schaffen die FC Mohren Dornbirn Juniors den Aufstieg in die Vorrunde-Aufstiegsgruppe und zum Erreichen der Masters-Teilnahme fehlen nur noch zwei oder drei Siege. Mit den Siegen gegen SPG Höchst/Gaißau 1b (3:0) und gegen Doren (2:1) wurde die Überraschung perfekt. Der Kampfgeist und der Wille der Rothosen war beeindruckend. Am Samstag, ab 18 Uhr, fällt die Entscheidung über einen möglichen Masterseinzug der FC Mohren Dornbirn Juniors mit ganz vielen U-17-Spielern. (tk)