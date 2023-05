Stadtderby ging an die Admira

Zur Sonntags-Matinee in der VN.at-Eliteliga feierte die Dornbirner Admira einen 1:0-Erfolg beim DSV im Haselstauden.

Ohne Wechsel ging es in die zweite Hälfte und das Duell blieb weiterhin offen und spannend. In der 66. Minute ein schöner Angriff der Admira über die rechte Seite und die Hereingabe verwertete Kilian Madlener in der Mitte zur 1:0-Führung der Klocker-Elf. Die Gastgeber drückten in der Schlussphase zwar etwas mehr, doch die Admira-Abwehr ließ an diesem Sonntag keinen Gegentreffer zu und so war die Freude bei Pichler und Co. nach dem Schlusspfiff über den zweiten Derbyerfolg in dieser Saison riesengroß.