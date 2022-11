Stadt will Sporthallen für Vereine öffnen

Bregenz (BRK) – 2021/22 hat die Stadt mit Hilfe von vielen Sportbegeisterten aus Vereinen und der Bevölkerung eine eigene Sportstrategie erarbeitet

Sie verfolgt das Ziel, Bregenz in den nächsten fünf Jahren durch geeignete Maßnahmen so weiter zu entwickeln, dass zum einen noch mehr Menschen Freude an gesunder Bewegung finden und zum anderen auch der Spitzensport eine Zukunft hat.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach dem Stadtrat am 22. November berichtete, sollen diesbezüglich schon bald erste Initiativen und Pilotprojekte in die Wege geleitet werden. In diese Kerbe schlägt zum Beispiel auch der Beschluss, die Turnhallen der Volksschulen Stadt und Augasse künftig an Wochenenden für die Vereine zu öffnen. Ein Konzept dazu wurde vom städtischen Sportservice ausgearbeitet.

Des Weiteren wurden in der Sitzung finanzielle Zuschüsse an rund 30 Bregenzer Vereine genehmigt. Unterstützt werden damit sowohl spitzensportliche Leistungen in den verschiedensten Disziplinen als auch Trainingstätigkeiten, insbesondere im Jugendbereich. Die vom Stadtrat beschlossenen Zuwendungen belaufen sich auf insgesamt 87.000 Euro.

„Sportliche Aktivitäten im Freien und in der Halle tragen ganz wesentlich zur Ausgeglichenheit und Gesundheit der Menschen bei. Der Leitfaden, den wir ausgearbeitet haben, hilft uns, die Potentiale der Sportstadt Bregenz zu definieren und somit nicht nur den Spitzensport zu fördern, sondern ebenso eine Lanze für den Breitensport zu brechen“, meinte Bürgermeister Michael Ritsch.