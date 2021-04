Stadt verlängert Sportschulpässe kostenlos um ein Jahr

Bregenz (BRK)– Durch die Corona-Pandemie konnten viele Schülerinnen und Schüler, die mit ihrer Klasse 2020 einen Sportschulpass erworben hatten, die darin enthaltenen Angebote nur eingeschränkt nutzen.

Der Sportschulpass wurde im September 2020 in der Landeshauptstadt Bregenz eingeführt und soll Bewegung für die Erhaltung der Gesundheit speziell im Kindes- und Jugendalter fördern. Es soll Motivation geschaffen werden, den Sportunterricht einfach und günstig in anderen Sportstätten abzuhalten. Dabei sollen die Optionen für Bewegungs- und Sportangebote für Schulen erweitert, vorhandene Infrastruktur genutzt, Freude an der Bewegung vermittelt bzw. bestehende Interessen der Kinder und Jugendlichen ausgebaut werden.