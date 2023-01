Stadt vergibt wieder Agathe-Fessler-Frauenpreis

Bregenz (BRK) – Bereits zum zweiten Mal vergibt die Landeshauptstadt Bregenz den Agathe-Fessler-Frauenpreis, der im Vorfeld des Weltfrauentags am 7. März 2023 im Bregenzer Marienheim verliehen wird.

Voraussetzung ist, dass die nominierte Frau in Bregenz wirkt, wohnt oder geboren ist. Eine fachkundige Jury, die aus drei Frauen und zwei Männern besteht, bewertet die Einsendungen und legt sich im Anschluss auf eine Gewinnerin fest. Nominierungen können digital über ein Online-Formular eingereicht werden. Die Einreichfrist ist am 16. Februar 2023. Alle weiteren Informationen sowie ein Link zum Nominierungs-Formular finden sich unter bregenz.gv.at/frauenpreis .

Letztes Jahr wurden von Bürger:innen sowie von verschiedenen Organisationen insgesamt 33 Frauen auf die Nominierungsliste gesetzt. Nach der Jury-Entscheidung kam es am 4. März im Marienheim in Bregenz zur offiziellen Verleihung der Auszeichnung. Sie ging an Eva Fahlbusch vom Verein „Vindex – Schutz & Asyl“. 2013 gründete Fahlbusch zusammen mit tschetschenischen Flüchtlingen den Verein, dem sie seither als Geschäftsführerin vorsteht. In dieser Funktion setzt sie sich – u. a. durch Beratung, Vorträge und die Organisation von themenbezogenen Veranstaltungen – dafür ein, dass Menschen auf der Flucht sowie in länger anhaltenden Asylverfahren ein menschenwürdiges Leben in Vorarlberg führen können.