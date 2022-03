Stadt unterstützt rund 30 Sportvereine

Bregenz (BRK) – In Bregenz gibt es unzählige Vereine. Viele davon widmen sich dem Sport. Ihre Zielsetzungen reichen vom Wettbewerb auf höchstem Niveau über die Nachwuchsförderung bis hin zum Breitensport als gesunder Freizeitbeschäfti­gung.

Wie Bürgermeister Michael Ritsch nach dem Stadtrat am 8. März berichtete, habe man in der Sitzung Förderungen an rund 30 Bregenzer Sportvereine genehmigt. Unterstützt werden dabei sowohl der Spitzensport als auch die vielfältigen Trainingstätigkeiten im Jugend- und Erwachsenenbereich. Die vom Stadtrat beschlossenen Zuwendungen belaufen sich auf insgesamt 165.000 Euro.