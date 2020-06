Stadt nutzt Sperre der Kirchstraße für Pilotprojekt

Bregenz (BRK) – Ab Mittwoch, 1. Juli, muss die Kirchstraße in Bregenz im Bereich der Häuser Nr. 23 und 25 (früher „Uwe’s Bierbar“) für die notwendige Dauer der dortigen Bautätigkeiten für den Verkehr gesperrt werden.

Für den örtlichen Verkehr gibt es aber eine gute Lösung, weil er über die Thalbachgasse um­geleitet werden kann. Das gilt auch für den Landbus 12d, der lediglich eine andere Route fährt, aber weiterhin alle gewohnten Haltestellen bedient. Für Fußgängerinnen und Fußgänger bleibt ohnedies trotz Baustelle ein Gehweg auf der Kirchstraße offen. Anrainerinnen und Anrainer sowie Geschäftstreibende wurden bereits in einem Schreiben über die Maßnahmen informiert.

Die Stadt nimmt die Baustelle aber auch zum Anlass, schon länger diskutierte Pilotprojekte zu starten, die laufend evaluiert werden. Zum einen geht es um den Ausweichverkehr – insbeson­dere jenen von der Autobahn A14, wenn vor dem Pfändertunnel ein Stau entsteht und Ver­kehrs­teilnehmerinnen und -teilnehmer beim Weidachknoten abfahren. In solchen Fällen soll es künftig ein entsprechend beschildertes Einfahrverbot von der Josef-Huter-Straße in alle Seiten­straßen Richtung Innenstadt und damit in das dortige Wohnquartier geben. Der Anrainerverkehr wird davon ausgenommen.