Stadt investiert in sicherere und modernere Infrastruktur

Bludenz. Ab dem heutigen Montag, 8. April, soll mit den vorbereitenden Arbeiten für den Neubau der rund 54 Meter langen Rad- und Fußbrücke über das Galgentobel in Bludenz begonnen werden.

Das alte Brückenbauwerk hat ausgedient, aus Sicherheitsgründen wird die Brücke nun ersetzt. Für Fußgänger und Radfahrer wird eine Umleitung über die Jakob Jehlystraße in Absprache mit der Stadtpolizei beschildert.

„Die Ansprüche an eine moderne Radbrücke haben sich nicht zuletzt aufgrund der steigenden Fahrradmobilität stark verändert. Das wurde bei der Planung berücksichtigt und wird nun auch beim Bau umgesetzt“, kündigt Joachim Weixlbaumer als Obmann des Bauausschusses an. Die Radbrücke ist inzwischen auch Teil der Landesradroute und dadurch auch deutlich stärker frequentiert. Breite, Belag und Sicherheitsstandard der Brücke werden den Anforderungen angepasst, was natürlich auch Auswirkungen auf Tragwerk und Konstruktion hatte. Das hat auch zu den geschätzten Baukosten von rund zwei Millionen Euro geführt.