Stadt investiert eine Million Euro in Schulsanierungen

Bregenz(BRK) – Im Stadtrat wurden am 7. Februar Investitionen in der Größenordnung von gut einer Million Euro für Instandhaltungs- und Sanierungsarbeiten sowie Modernisierungen im Bereich der Bregenzer Pflichtschulen beschlossen.

Stadträtin Eveline Miessgang kommentierte die Arbeiten an der Schule Rieden so: „Die Schule Rieden wurde zwar in den Jahren 2017 bis 2020 modernisiert, den Physiksaal zum Beispiel hat man damals aber nicht angetastet, weil er aufgrund des Lehrkräftemangels nicht gebraucht wurde. Ich bin sehr froh darüber, dass wir jetzt, da Physik und Chemie wieder unterrichtet werden können, auch die Räumlichkeiten auf den aktuellen Stand bringen. Dadurch kann der Saal in Zukunft auch als Ausweichraum verwendet werden.“

Diverse Arbeiten um 151.000 Euro sind auch in der VS Stadt vorgesehen. Dazu zählen vor allem sicherheitsrelevante Verbesserungen im Treppenhaus sowie bei einigen Türen, neue Beleuchtungskörper und Außenjalousien etc. Ebenso werden in der Schule Weidach um 50.000 Euro Maßnahmen im Innen- und Außenbereich gesetzt. 46.000 Euro kostet unter anderem die Digitalisierung einschließlich WLAN in der VS Fluh, und 28.000 Euro gibt die Stadt für den Austausch von Jalousien und die Sanierung des Sportplatz der VS Augasse aus.