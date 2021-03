Stadt Hohenems erarbeitet "Blackout"-Konzept

Ein "Blackout" bedeutet nicht nur einen weitläufigen Stromausfall, sondern kann verschiedenste Versorgungsstrukturen beeinflussen und lahmlegen. Das Sicherheitskonzept der Stadt Hohenems sieht auch dies vor.

In Österreich gibt es im europäischen Vergleich sehr gute Vorsichtsmaßnahmen, um im Falle eines weitläufigen Stromausfalles die Energieversorgung via Reserven raschestmöglich wiederaufzunehmen oder gar nicht zum Erliegen kommen zu lassen. Nicht vergessen werden darf, dass ein solcher Blackout nicht „nur“ die Stromversorgung betrifft, sondern in Folge auch die Trinkwasserversorgung und Abwasserentsorgung, Telekommunikation, Verkehr und Logistik jeder Art betreffen kann. Der Ausbau von e-Mobilität, Photovoltaik, Windenergie im Norden Europas und anderen mit Strom betriebenen Energieträgern, wird die europäischen Versorgungsnetze vor neue Herausforderungen stellen.