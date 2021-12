Stadt Feldkirch präsentiert Budget 2022

Die Feldkircher Stadtvertretung tagt heute ab 18 Uhr.

Die 6. Stadtvertretungssitzung in Feldkirch findet am heutigen Montag statt. Die Sitzung wird im Montforthaus abgehalten.

Programm der Sitzung

Das Budget für das Jahr 2022 steht ganz im Zeichen der Sicherung von Investitionen in wichtige Zukunftsprojekte. Möglich ist dies dank einer vorausschauenden und soliden Finanzpolitik in den zurückliegenden Jahren. Insgesamt wird die Stadt im kommenden Jahr knapp 23 Millionen Euro in die Hand nehmen, um nicht zuletzt auch den Bedürfnissen der Folgegenerationen in einer sich dynamisch entwickelnden, modernen und lebenswerten Stadt weiterhin gerecht zu werden.

„Das ist ein wichtiger Beitrag für die Zukunftsfähigkeit unserer Stadt“, so Bürgermeister Wolfgang Matt, „denn bei allem sparsamen Umgang mit Steuergeldern sind Investitionen entscheidend für eine gesunde Weiterentwicklung, sei es im Klimaschutz, in der Verbesserung der Infrastruktur, in den Bereichen Bildung, Sicherheit oder Mobilität, um nur ein paar Beispiele zu benennen. Auch wenn die Pandemie noch die eine oder andere Überraschung für uns bereithalten wird, sind wir davon überzeugt, mit einem soliden und maßgeschneiderten Budget vorsichtig-optimistisch in das nächste Jahr gehen zu können.“ Das Budget wird heute, am 14. Dezember, der Stadtvertretung zur Beschlussfassung vorgelegt.