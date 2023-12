Stadt Bregenz: Warum die Message Control in die sprichwörtliche Hose ging und ein "Gschmäckle" hinterlässt

Presseaussendungen zu aktuellen Ereignissen sollten im Idealfall rasch an die Medien ausgesendet werden, ein Credo, dass in allen Bereichen der Pressearbeit gilt. Schlecht ist allerdings, wenn die Aussendung erfolgt, bevor überhaupt eine Entscheidung getroffen wurde – so geschehen gestern in Bregenz. Was ist genau passiert? Ein Hintergrund.

Es war kurz nach zwölf Uhr mittags, als im Postfach vieler Medienschaffenden die Info der Bregenzer Volkspartei landete, dass Stadtrat Florian Rainer sein Mandat zurücklegt, da er eine Stelle im Amt der Stadt Bregenz antreten wird. Rund vier Stunden später, kurz nach 16 Uhr, bemerkten die Verantwortlichen offenbar, dass sie wohl etwas zu schnell auf den "Senden"-Knopf gedrückt hatten.