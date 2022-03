Stadt Bregenz verleiht Hugo-von-Montfort-Medaille an Dr. Alfred Wopmann

Bregenz (BRK) – Die Landeshauptstadt Bregenz hat Dr. Alfred Wopmann die Hugo-von-Montfort-Medaille verliehen.

Wopmann wurde 1983 zum Intendanten der Bregenzer Festspiele bestimmt und war bereits zum damaligen Zeitpunkt alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Als studierter Violinist spielte er bereits in den frühen 1960er-Jahren in der Wiener Staatsoper und bei den Wiener Symphonikern – zum Teil unter Herbert von Karajan – mit.

1965 lernte er das Burgtheater und erstmals auch die Bregenzer Festspiele als Regieassistent kennen. In dieser Funktion kam er 1966 zunächst zur Staatsoper zurück und später zu den Salzburger Festspielen. Sein Debüt als Regisseur gab er 1972 im Opernhaus Dortmund. In den Folgejahren zeichnete er für mehr als 65 Inszenierungen in Opernhäusern in Österreich, Deutschland, der Schweiz, Italien, Frankreich, den Niederlanden, Belgien und den USA verantwortlich.

„Als Festspiel-Vizepräsident Wilhelm Muzyczyn den Vorschlag für die Auszeichnung Dr. Alfred Wopmanns machte, war ich sofort begeistert. Er hat die Bregenzer Festspiele zu dem gemacht, was sie heute sind, und aus diesem Grund möchte ich mich im Namen der Stadt aber auch persönlich für all das bedanken, was er in zwei Jahrzehnten in Bregenz geleistet hat“, sagt Bürgermeister Michael Ritsch.