Stadt Bludenz unterstützt Schulsozialarbeit

Bludenz. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf die psychische Gesundheit von Schüler*innen sind gravierend.

Die Stadt Bludenz ist sich der Brisanz der Lage bewusst und tut alles, was mit den Mitteln einer Kommune möglich ist, Kinder und Jugendliche in ihrer herausfordernden Lage zu unterstützen. So wird die Schulsozialarbeit auch im Budget 2023 mit über 50.000 Euro gefördert. Dies trotz der finanziell schwierigen Lage aller Städte und Gemeinden.