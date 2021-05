Stadt Bludenz unterstützt den Verein locart

Bludenz. Bei allen Veranstaltungen die 2021 in der Remise Bludenz stattfinden, wird es die Möglichkeit geben, den Verein locart und somit die vielfältige Kunst- und Kulturszene in Vorarlberg zu unterstützen.

Als Vorreiter in Sachen Kulturleben nach der Pandemie hat die Stadt Bludenz ein deutliches Zeichen für Kunst- und Kultur in Vorarlberg gesetzt und möchte dies durch die Zusammenarbeit mit locart in Zukunft noch unterstreichen. „In Kooperation mit dem Verein locart wird bei allen Veranstaltungen im Jahr 2021 in der Remise Bludenz eine Investitionsbox aufgestellt. Die freiwilligen Beiträge werden solidarisch zu 100 % an in Vorarlberg lebende, professionell tätige Künstler*innen und Kulturschaffende weitergegeben. Wir freuen uns sehr über den Anklang dieser Aktion in der Bevölkerung“, erklärt Kulturstadtrat Cenk Dogan.