Stadt Bludenz übernimmt Teuerung bei Kindergarten- und Schulessen

Bludenz. Fast 3500 Mittagessen werden monatlich an den Bludenz Kinderbetreuungseinrichtungen und Pflichtschulen ausgegeben.

Einer der Hauptlieferanten dafür ist da „Mama bringt’s – Recheis Frische Küche GmbH“. Das Unternehmen hat nun der Stadt Bludenz mitgeteilt, dass es den allgemeinen Preiserhöhungen folgen muss. Nach einer ersten Preiserhöhung im Februar von 1,7 Prozent werden noch im Mai die Preise um 10 Prozent erhöht. „Das bedeutet für uns natürlich eine schmerzhafte Preiserhöhung – und das auf einem in Bludenz jetzt schon hohen Niveau. Deshalb werden die Preiserhöhung nicht in diesem Umfang an die Eltern weitergeben“, erklärt Bildungsstadtrat Bernhard Corn. Von 14 Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen werden aktuell in Bludenz zehn von „Mama bringt’s“ mit Essen versorgt.