Stadt Bludenz saniert alte Musikschule

Bludenz. Umfangreich saniert wird das Gebäude der ehemaligen Musikschule in der Bludenzer Rathausgasse.

Bis 1994 war in dem dreistöckigen Gebäude mitten in der Bludenzer Fußgängerzone die Musikschule untergebracht. Teile des Objektes wurden in den vergangenen Jahren neugestaltet. So wurde etwa im hinteren Bereich ein öffentliches WC errichtet, direkt zur Rathausgasse entstand eine Geschäftsfläche. In den Obergeschossen wurden die Büroräumlichkeiten von unterschiedlichen Nutzer*innen - von der Tourismusdestination Alpenregion über ein Architekturbüro bis hin zur Caritas – angemietet. „Die Gebäudeinfrastruktur ist aber einfach nicht mehr zeitgemäß. Ob wir die Räumlichkeiten selbst nutzen oder auch vermieten, diese Investitionen sind einfach notwendig“, erklärte Bürgermeister Simon Tschann anlässlich der Stadtvertretungssitzung. Seiner Meinung schloss sich die Stadtvertretung einstimmig an und beschloss die rund eine Million Euro kostende Sanierung.